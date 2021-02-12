Kum köpek balıklarının ikinci beslenme alanı 'Yumurtalık Koyu' olarak kayıtlara geçti

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde bölgeye özgü yapılan av sırasında kum köpek balıklarına rastlandı. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Enver Özyurt, Yumurtalık Koyu'nun biyolojik zenginliği nedeniyle kum köpek balıklarının bu bölgeyi avlanma ve üreme olarak seçtiklerini belirterek, "Kum köpek balıklarının Türkiye'deki 2'nci beslenme alanı Yumurtalık Koyu olarak kayıtlara geçti" dedi.

Boyları 3.5 metreye, ağırlıkları 150 kiloya ulaşabilen ve ağızları kapalıyken bile çapraz dişleri görülebilen kum köpek balıkları, ülkemizde Gökova-Boncuk Koyu'ndan sonra Yumurtalık Koyu'nda da görüldü. Bölge balıkçılarının tasarladığı mantar parakete ile av yapıldığı sırada yakalanan sekiz kum köpek balığı, ekolojik zenginliği bakımından birçok türe ev sahipliği yapan Yumurtalık ilçesinde ilgiyle karşılandı.

ÇÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Enver Özyurt, Yumurtalık Koyu'nun ekolojik ve biyolojik değerinin yüksek olduğunu, birçok ekonomik ve koruma altında olan deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını söyledi. Yumurtalık ilçesinin ekolojik ve biyolojik değerinin yüksek olduğunu düşündüğünü belirten Doç. Dr. Özyurt, hem ekonomik hem de koruma altındaki türlerin Yumurtalık Koyu'nu tercih ettiğini söyledi. Koyun koruma bölgesi olması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Özyurt, "Balıkçılarımız bizim bölgemize özgü geliştirdikleri mantar parakete adını verdikleri bir yöntem var. Biz bu avcılık yönteminin av verimliliğini incelerken bu incelemelerde toplamda sekiz köpek balığı yakalandı. Bu rakam bizler için önemli. Konuyla ilgili bir hocamızla iletişime geçip kendisine örnekleri gönderdik. Başka çalışmalardan elde ettiğimiz sonuçlarla birleştirdiğimizde, kum köpek balıklarının Türkiye'deki 2'nci beslenme alanı Yumurtalık Koyu olarak kayıtlara geçti" dedi.'YUMURTALIK KOYU KORUMA ALTINA ALINMALI'Kum köpek balıklarının insanlara saldırdığına dair herhangi bir kaydın bulunmadığını ve vatandaşların rahatça denize girebileceğini söyleyen Doç. Dr. Özyurt, "Yumurtalık Koyu'nun avcı balıklar için ciddi bir besin değeri var. Yumurtalık bölgesinin balıkçılık açısından biyolojik zenginliğinden dolayı koruma altına alınması gerekiyor. Bu hemen olacak bir iş değil. İlk önce sportif balık avının yasaklanması gerekiyor. Kimsenin hobisi ülkemizin biyolojik zenginliğinden önemli değildir. Mesleki anlamdaki avcılığı ise bölgedeki vatandaşları mağdur etmeden kademeli olarak alternatifler göstererek, o bölgeyi deniz koruma alanı haline getirmemiz gerekiyor. Hedef dışı olan türlerin ekosistemde bir yeri vardır. Eğer balıkçılar bu balıkları yakalarsa doğaya geri iade etmeleri en mantıklısıdır" diye konuştu.

20 yıldır balıkçılık yapan Mehmet Nuri Kılıç, Yumurtalık Koyu'nun balık popülasyonu açısından zengin bir bölge olduğunu belirterek, "Akdeniz'deki en güzel balıklar bu bölgeden çıkar. Kum köpek balıkları bizim sularımızda görülmeyen bir türdür. Eğer bu köpek balığı buraya geliyorsa besin zenginliğinden dolayı geliyordur. Bu da bizim için iyi bir şeydir. Yüzlerce çeşit balıkların arasına bir çeşit daha eklenmiş oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI