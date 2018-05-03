Kum Fırtınaları Hindistan'da 100'den Fazla Kişiyi Öldürdü

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh ve Rajasthan eyaletlerinde yaşanan kum fırtınasında en az 95 kişi ölürken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kum fırtanası elektrik dağıtım hatlarını tahrip etti, ağaçları yerlerinden söktü ve evleri yıktı.

Ölenlerin çoğunun evleri yıkıldığı sırada uyuyanlar ve yıldırım çarpanlar olduğu belirtildi.

Hindistan'ın bu kesiminde, yaz aylarında sık sık kum fırtınaları görülüyor ancak bu kadar çok sayıda can kaybı pek yaşanmamıştı.

Uttar Pradesh eyaletinde 63 kişi ölürken, hayatını kaybeden 43 kişi Taj Mahal'in bulunduğu Agra bölgesindeydi. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini söyledi.



Kum fırtınaları Rajashtan eyaletindeki, Alwar, Bharaptur ve Dholpur bölgelerini de etkilerden bu bölgelerde en az 31 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer en kötü etkilenen Alwar bölgesinde okulların kapatıldığını açıkladı.



Eyalet yönetimi, fırtınadan etkilenenlere 6'şar bin dolar yardım yapılacağını belirtti.

Rajasthan eyaleti yönetiminden Hamant Gera "20 yıldır görevdeyim ve böyle kötüsünü görmedim. Fırtanın gece yaşanması nedenyile insanlar uykularından yakalandı ve kerpiç evlerin duvarları yıkılınca kaçamadılar" dedi.



Kum fırtınaları 100 kilometreden daha fazla uzaklıktaki başkent Yeni Delhi'de de etkili oldu.

Yetkililer, fırtınaların birkaç gün daha etkili olacağını belirtti.