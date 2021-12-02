Kulüp ocak ayında geri dönüyor! Matilda ve Raşel'i neler bekliyor?

Dizinin yaratıcılarından Zeynep Günay Tan'ın, Seren Yüce ile yönetmenliğini paylaştığı Kulüp'ün yapımını O3 Medya yapımcılığını Saner Ayar ve Ayşe Durmaz üstleniyor.

İsrail'e gitmekten vazgeçen Raşel İsmet'e bir şans daha vermek ister. Matilda bir yandan Raşel'i İsmet'ten korumaya çalışırken diğer yandan da Selim'in iniş çıkışlarını yönetmeye çalışır. Çelebi, İsmet, Orhan ve Matilda'nın geçmişe dair sırlarının teker teker çözüldüğü son dört bölümde geçmişin acı günlerine tanıklık ederken Kulüp yepyeni bir ruha bürünecek; karakterlerimiz için bir yuva ve umuda dönüşecektir.

Kulüp 4 bölümden oluşan 2. kısmıyla 6 Ocak 2022'de tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

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