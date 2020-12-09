Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor

09.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:00
Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için yol çalışmaları sürüyor.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirterek, "Kendi öz kaynaklarımız ile 2020 yılı içerisinde Kilit parke taş çalışmalarımızı tamamladık. Yine Büyükşehir belediyemiz ve Kuluncak Belediyemizce ilçemiz genelinde asfaltlama çalışmaları yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl asfaltsız mahallemiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz ilçemize en iyi hizmeti sunmak"

Havaların soğumasıyla birlikte stabilize, yol kumlama ve yol genişletme çalışmalarına yoğunluk verdiklerini vurgulayan Cengiz, "İlk etapta Çörmü, Sultanlı, Bahçelievler Mahallelerimiz de çalışmalarımızı tamamladık. Eksik kalan mahallelerimizi de tamamlama çalışmalarımız devam ediyor. Hedefimiz ilçemize en iyi hizmeti sunmaktır" dedi. - MALATYA

Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İscehisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
İscehisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Tunceli'de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor
Tunceli'de karla kaplı 41 köy yolu açıldı, 15'inde çalışma sürüyor
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
Tunceli'de kardan kapanan 52 köy yolu ulaşıma açıldı, 4'ünde çalışma sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Meral Akşener Fahrettin Koca Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Yıldız Tilbe Demet Akalın Nesrin Cavadzade
Spor Tisserand Ersun Yanal Burak Yılmaz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kuluncak'ta yol çalışmaları sürüyor - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:01:21. #1.15#
title