Kulu Müftülüğüne atanan Muhsin Yıldız görevine başladı
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Kulu Müftülüğüne atanan Muhsin Yıldız görevine başladı

Konya'nın Kulu İlçe Müftülüğüne atanan Muhsin Yıldız görevine başladı.

04.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:54
Kulu Müftülüğüne atanan Muhsin Yıldız görevine başladı

'nın İlçe Müftülüğüne atanan görevine başladı.


Kulu ilçesi eski Müftüsü İbrahim Kacaroğlu Afyonkarahisar'a bağlı Bolvadin ilçesine tayin olmasının ardından yerine Niğde iline bağlı Çamardı ilçesinde müftü olarak görev yapan Muhsin Yıldız atandı. Yurdun çeşitli il ve ilçelerinde vaiz ve müftülük yapan Muhsin Yıldız, Kulu Müftülüğüne atanması ile göreve başladı.


Yeni Müftü Muhsin Yıldız, yapmakta olduğu müftülük görevindeki amacının güzel İslam dinine en iyi şekilde hizmet etmek olduğunu ve görevini daha olumlu amaçlar için azim, gayret ve çabalarıyla en iyi şekilde, mevcut personeliyle birlikte kararlılıkla yürüteceğini söyledi. - KONYA

Kaynak: İHA
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