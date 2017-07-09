Kulu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kulu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Mehmet Ö. yönetimindeki 33 L 7729 plakalı kamyonet, Kulu-Ankara karayolu Sanayi Kavşağı'nda, Hamdi Irmak idaresindeki biçerdövere çarptı.



Bu sırada Mustafa A. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil de duramayarak biçerdövere çarptı.



Kazada biçerdöver operatörü Irmak ile Mehmet Ö.'nün kullandığı otomobilde bulunan Hatice Ö. ve Oya Ö. yaralandı.



Yaralılar Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.