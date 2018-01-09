Kulu'da Muhtarlarla İstişare Toplantısı Yapıldı

Konya'nın Kulu ilçesinde ilçe protokolü ve muhtarların katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı başkanlığında bir dinlenme tesisindeki istişare toplantısına, İlçe Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, İlçe Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, İlçe Emniyet Müdürü Nasuh Talu, AK Parti İlçe Başkanı İsa Ölçer ile 46 mahallenin muhtarı katıldı. Mahallelerin sorunlarının ele alındığı toplantıda, içme suyu, yol, Organize Sanayi Bölgesi, doğalgaz, tarımsal alanda sulama gibi konular konuşuldu. Sorunların giderilmesi konusunda ortak görüşün yer aldığı görüşmelerde eksikliklerin bir an önce giderilmesi hususunda mutabakata varıldı. - KONYA