Kulu'da markete giren otomobilin sürücüsü kaçtı
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Kulu'da markete giren otomobilin sürücüsü kaçtı

Konya'nın Kulu ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle markete giren sürücü, plakasını düşürdüğü aracıyla kaçtı.

08.02.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:28
Kulu'da markete giren otomobilin sürücüsü kaçtı

'nın ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle markete giren sürücü, plakasını düşürdüğü aracıyla kaçtı.

Alparslan Mahallesi, Ankara Caddesi'nde bulunan Yusuf Türkkan'a ait markete, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil girdi.

Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, kaza yerinde plakasını düşürdüğü otomobiliyle daha sonra kaçtı.

Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kulu'da markete giren otomobilin sürücüsü kaçtı
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