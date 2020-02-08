Kulu'da markete giren otomobilin sürücüsü kaçtı
Konya'nın Kulu ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle markete giren sürücü, plakasını düşürdüğü aracıyla kaçtı.
Konya'nın Kulu ilçesinde, aşırı buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobiliyle markete giren sürücü, plakasını düşürdüğü aracıyla kaçtı.
Alparslan Mahallesi, Ankara Caddesi'nde bulunan Yusuf Türkkan'a ait markete, aşırı buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil girdi.
Kimliği henüz tespit edilemeyen sürücü, kaza yerinde plakasını düşürdüğü otomobiliyle daha sonra kaçtı.
Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.