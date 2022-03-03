Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor - Haberler

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Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

CİHANBEYLİ, KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor.

Konya'da etkili olan kar yağışı tipi hayatı ve ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor. Cihanbeyli- Konya karayolu yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Kulu ilçesinde trafik ekipleri, Konya istikametine giden tüm araçların geçişlerine bir süre izin vermedi. Karayolunda tedbirlerin alınmasının ardından Cihanbeyli-Konya karayolunda bekletilen araçların kontrollü bir şekilde hareket edilmesine izin verilmeye başlandı. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrollü geçişlerin izin verilmesiyle uzun araç kuyrukları oluştu. - KONYA

Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

Kulu'da kar yağışı ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cihanbeyli, Tragger, Konya, kar, 3. Sayfa, Haberler

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