Kulu'da İhtiyaç Sahiplerine Dağıtılacak Kömürler Gelmeye Başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine dağıtılacak olan kömürler ilçeye gelmeye başladı.



Edinilen bilgiye göre, Aile ve Politikalar Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından Kulu ilçesinde yaklaşık 2 bin ihtiyaç sahibine dağıtılacak olan kömürler tırlarla gelmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, yardıma muhtaç bin 850-bin 900 aileye dağıtılmak üzere ilçeye tahsis edilen kömürlerin tırlarla gelmeye başladığını söyledi. Tahsis edilen 2 bin 300 ton kömürün tamamının ilçeye ulaşmasıyla birlikte öncelikle uzak çevre mahallelere dağıtılacağını ifade eden Kaymakam Arslan, kömür yardımlarının ailelerin evlerine kadar ulaştırmaya özen gösterileceğini kaydetti. - KONYA