Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Konya'nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili dualarla idrak edildi.

Kulu ilçesinde, Merkez Camide kılınan akşam namazının ardından Berat Kandili programı gerçekleştirildi. Programda, cami müezzini Merzuk Bülbül'ün Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami imam hatibi İsa Portakal ve müftülük görevlisi Şefik Erdoğan tarafından ilahi ve mevlid okundu. Kandil programı, müftü Muhsin Yıldız tarafından kıldırılan yatsı namazıyla sona erdi. - KONYA

Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi
Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Joe Biden Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kulu'da Berat Kandili dualarla idrak edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 12:42:32. #1.16#
title