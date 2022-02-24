Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan gelen teknik heyet Kent Müzesi'ni inceledi

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Mustafa Helvacıoğlu : "Kent müzemiz tarihimizin ve kültürümüzün gelecek nesillere aktarılmasında fark yaratacak"

İç Mimar Ebru Erkan, Peyzaj Mimarı Bilgenur Ak, Elektrik Teknikeri Hacı Korkmaz'dan oluşan heyet, Kent Müzesi binasını gezerek, Müze Koordinatörü Aslı Avcı'dan proje ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Projenin doğru ve sonuca çok yakın olduğunu dile getiren heyet, çalışmalar ile ilgili bir rapor oluşturacaklarını kaydetti.

Öte yandan oluşacak olan rapora göre çalışmaların devam edeceği ve hibe destek sağlanacağı kaydedildi.

İncelemelerin ardından heyet Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ile bir araya geldi.

Projenin önemine dikkat çeken heyet, Helvacıoğlu'na konuyla ilgili yapılan titiz çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

"Kent müzemiz kültürümüzün ve tarihimizin gelecek nesillere aktarılmasında fark yaratacak"

Mustafa Helvacıoğlu ise; Keşan Kent Müzesi'nin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü olacağını belirterek, "Kent Müzemizde en ince detayı düşünüyoruz. Hedefimiz kent müzemizi tek bir kez ziyaret edilen bir mekan halinden çıkartıp, yaşayan bir yer haline dönüştürmek. Gençlerimizin, çocuklarımızın, her yaştan hemşehrimizin vakit geçirebileceği bir proje yürütüyoruz. Bu projenin içerisinde kafeteryadan, açık hava sinemasına, amfi tiyatrodan sanat atölyelerine kadar pek çok yaşam alanı tasarladık. Bakanlığımızın da bize destekleri devam ediyor. Mimarlarımız ve konusunda uzman teknik ekipler ile çok doğru bir projeyi uyguluyor, yaşayan yeni nesil müzecilik anlayışını Keşan'ımızda ortaya koyuyoruz. Ziyaretçilerimiz; mimari öğeler, giyim kuşam, müzik, mutfak kültürü ve sözlü tarih çalışmalarımız ile Keşan'ın kültürünü ve tarihini müzemizin içerisinde yaşayacak. Bugüne kadar sözlü tarih çalışmalarımız kapsamında yaklaşık 200 röportaj yaparak kent hafızasını kayıt altına aldık. Bu çok önemli bir çalışma. Kent müzemiz kültürümüzün ve tarihimizin gelecek nesillere aktarılmasında fark yaratacak." dedi.

Heyet çalışmalarını tamamlamasının ardından Keşan'dan ayrıldı.

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