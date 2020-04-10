Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinlikleri dijitalde devam ediyor
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Tarık Buğra, Ankara, Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinlikleri dijitalde devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara dijital ortamda etkinlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

10.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:49
Kültür ve Turizm Bakanlığı etkinlikleri dijitalde devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı korona virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara dijital ortamda etkinlik hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro, orkestra ve topluluklara ait, temsil ve etkinliklerinin olduğu içeriği, Youtube kanalında devam ediyor. Her yaşa ve zevke hitap edecek birbirinden keyifli, eğlenceli ve ilgi çeken temsil ve etkinliklerinin olduğu içerikler Youtube kanalında vatandaşlarla buluşuyor.

Bakanlıktan içeriğe ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devlet Tiyatrolarımızın özellikle küçük sanatsever dostlarımızın keyifle izleyeceği, sahnelendiği zamanlarda büyük ilgi gören; Çizmeli Kedi, Uğur Böceği Benekli, Eşek Kulaklı Kral Midas, Sihirli Kitap, Mikrobik ile Gribik, Sinco Akıllı Sincap, Papağan Kaçtı, Dünyanın Eski Zamanlarında, Turta Girmemiş Orman ve Tembel Memiş çocuk oyunları, yine Van, Ankara, Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrolarımız sanatçılarınca Necip Fazıl'dan Tarık Buğra'ya usta yazarların önemli eserlerinden sahneye uyarlanan; Kahvede Şenlik Var, Reis Bey, Osmancık, Bir Nefes Dede Korkut, Leyla ile Mecnun ve Şair Şiir Şuur Mehmet Akif Ersoy oyunları, Devlet Opera ve Balemizce sahnelendiğinde büyük ses getiren; Romeo ve Juliet, La Traviata, Carmen, Giselle ve L'elisir d'amore opera ve bale temsilleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestramız, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğumuz, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Grubumuz ve İzmir Devlet Senfoni Orkestramız başta olmak üzere orkestra, koro ve topluluklarımızın çeşitli zamanlarda sahneye koydukları konser ve gösteriler. İçinden geçtiğimiz bu önemli dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak milletimizin yanında olduğumuzu ve yeni projeler geliştirmeye devam ettiğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Tüm sahnelerimizde, sanatçılarımız ve sahne arkasındaki teknik ekibimizle birlikte en kısa zamanda sağlıklı ve sanat dolu günlerde milletimizi ve sanatseverlerimizi ağırlamak dileğiyle." - ANKARA

Kaynak: İHA

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