Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Elizabeth Banks'ı kabul etti

Bakan Ersoy, Türkiye'de çekilecek olan film hakkında bilgi aldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'de film yapacak olan ABD'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı Çırağan Sarayı'nda kabul etti. Film hakkında bilgi alan Bakan Ersoy, Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Türkiye'de film yapacak olan ABD'li sinema yıldızı ve yönetmen Elizabeth Banks'ı Çırağan Sarayı'nda kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren kabulde ünlü aktris ve yönetmen Banks ile eşi ve "Charlie'nin Melekleri" serisinin yeni filmi "Charlie's Angels - Silver Cloud" filminin de yapımcılarından Max Handelman ve diğer yapımcılar, Matt Hirsch, Elizabeth Cantillion, Türkiye'de yapılacak olan filme ilişkin Bakan Ersoy'a bilgi verdi. Bakan Ersoy, Türkiye'yi tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.