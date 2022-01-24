Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi - Haberler
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un Yunanistan programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Yunanistan programının hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakan Ersoy'un, daha önce duyurusu yapılan ve bugün gerçekleştirilmesi planlanan Yunanistan programının, Atina Havalimanı'ndaki hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan, Güncel, Haber

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