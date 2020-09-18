Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Galata Kulesi'ndeki çalışmaları denetledi
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Galata Kulesi'ndeki çalışmaları denetledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'ne dün akşam saatlerinde ani bir teftiş ziyareti gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Galata Kulesi'ndeki çalışmaları denetledi
18.09.2020 15:41 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:44

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'un simgelerinden Galata Kulesi'ne dün akşam saatlerinde ani bir teftiş ziyareti gerçekleştirdi.

Ersoy, Bakanlık tarafından tarihi yapıda sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi ve bölgeyi bir süre gezerek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarihi Galata Kulesi'nin, restorasyon çalışmalarının ardından ekim ayının başında yeniden ziyarete açılması planlanıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Musa Alcan
Musa Alcan
AA Editörü
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