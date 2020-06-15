Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan "Kemeraltı ve Agora" açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora'nın, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalıştıklarını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tarihi Kemeraltı Çarşısı ve Agora'nın, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne girmesi için çalıştıklarını bildirdi. Bakan Ersoy, İzmir'deki temasları kapsamında, bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen İzmir Tarihi Kent Merkezi'ndeki Kemeraltı Çarşısı ziyaret etti. Daha sonra Smyrna Agora Antik Kenti'nde incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yetkililerden bilgi aldı. Kaynak: AA