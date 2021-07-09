Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nin açılışına katıldı Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nin açılışına katıldı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nin açılışına katıldı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sanatı ve sanatçıyı desteklemenin, onların eserlerini değerlendirmenin ve bu eserlerin geniş kitlelerle buluşmasını sağlamanın da kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sanatı ve sanatçıyı desteklemenin, onların eserlerini değerlendirmenin ve bu eserlerin geniş kitlelerle buluşmasını sağlamanın da kendilerinin görevi olduğunu söyledi.

Yavuz, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nin açılışında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yol göstericiliğiyle son 19 yılda Türkiye genelindeki kültür-sanat faaliyetlerinin yürütüldüğü mevcut mekanları titizlikle yenilediklerini belirtti.

Çağdaş ve profesyonel yönetim anlayışıyla ele aldıkları mekanların, artık şehirlerin kültür ve sanat anlamında çekim merkezleri konumunda bulunduğunu anlatan Yavuz, buraların dünyadaki emsalleriyle yarışır nitelikte olduğunu vurguladı.

Yavuz, farklı kentlerdeki 48 güzel sanat galerisinin, çalışmalarında önemli bir parça olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Galerilerimizin vatandaşımızın sanat, zevk ve kültürünü geliştirmek, görsel sanatlara olan ilgiyi artırmak, bu alanda çalışan ve eser ortaya koyan usta ve genç sanatçılarımıza imkan sağlamak gibi temel amaçları var. Galerilerimizin bölgelerde sanat alanında daha aktif, öncü ve belirleyici rol üstlenmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Müzelerimizin olduğu gibi güzel sanatlar galerilerimizin de 7'den 70'e her yaş grubunun ilgi odağı olmasını arzuluyor, bunun için projeler üretiyoruz. Sanatı ve sanatçıyı desteklemek, onların ürettiği eserleri değerlendirmek, başta genç kuşak olmak üzere geniş kitlelerle buluşmasını sağlamak da bizlerin görevi."

Etkinlikte, solistliğini Saliha Aktaş'ın yaptığı Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları mini konser verdi.

Yavuz ve beraberindekiler daha sonra Mersin Güzel Sanatlar Galerisi'nin açılışını gerçekleştirdi, buradaki Çağdaş Sanat Mersin Sergisi'ni gezdi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, buradaki programın ardından beraberinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz ile AK Parti Mersin İl Başkanlığını ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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