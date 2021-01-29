Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

29.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:05
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Siirt'te ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslar için kente gelen Çam, Tillo ilçesinde Kaymakam Lokman Düzgün ve Belediye Başkanı İdham Aydın ile görüştü.

İbrahim Hakkı Hazretleri ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi'ni ziyaret eden Çam, İbrahim Hakkı Hazretleri Müzesi'nde yer alan eserleri inceledi.

Siirt Valiliğini de ziyaret eden Çam, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile makamında bir süre görüştü.

Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç da yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Merkezi ve İl Halk Kütüphanesi binasının yapılacağı alanda ve müzeye çevrilecek eski Valilik binasında incelemede bulunan Çam, Baykan ilçesinde Veysel Karani Hazretleri Türbesi'ni ziyaret etti.

Çam, burada Kaymakam Mehmet Tunç ve Veyselkarani Belde Belediye Başkanı Murat Akgün'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Çam, beraberindeki heyetle 2019'da "milli park" ilan edilen Botan Vadisi'ni gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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