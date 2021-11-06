Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan ilimizi ziyaret etti. - Haberler
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan ilimizi ziyaret etti.

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Nadir Alpaslan ilimizi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ilimizde Bakanlığa ilişkin yatırımlar hakkında incelemelerde bulunmasının ardından Isparta Valiliği'nde Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ilimizde Bakanlığa ilişkin yatırımlar hakkında incelemelerde bulunmasının ardından Isparta Valiliği'nde Vali Ömer Seymenoğlu'nu ziyaret etti.

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