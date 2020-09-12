Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, tarihi mekanları ziyaret etti
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Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, tarihi mekanları ziyaret etti

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma ve Rumkale'de incelemelerde bulundu.

12.09.2020 14:21 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:19

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Zeugma ve Rumkale'de incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Alpaslan, ilk olarak Fırat Nehri kıyısında bulunan Rumkale'yi ziyaret ederek, alanda yapılacak cam teras projesini dinledi.

Bölgedeki çalışmalar hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den brifing alan Alpaslan, projenin oldukça etkileyici olduğunu ifade etti.

Daha sonra tekneyle Zeugma Antik Kenti'ne geçen Alpaslan, burada Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerle birlikte içerisinde Dionysos ve Danae evlerinin bulunduğu Korugan Müze'yi gezdi.

Bölge tarihi hakkında bilgi alan Alpaslan, Zeugma Karşılama Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından ilçeden ayrıldı.

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Son dakika haberi! Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, tarihi mekanları ziyaret etti

Kaynak: AA

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