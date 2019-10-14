14.10.2019 23:04

- Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na Antakya Medeniyetler Korosu'ndan konser

HATAY - Antakya Medeniyetler Korosu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı için Hatay'a gelen Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ve Kurul üyeleri Hülya Koçyiğit, Prof. Dr. Ümit Meriç, Hümeyra Şahin, Fecir Alptekin, İbrahim Erbay ve Rabia Çağla Bıyık, Antakya Medeniyetler Korosu evinden Antakya Medeniyetler Korosunu dinledi.

Antakya Medeniyetler Korosu Başkanı Yılmaz Özfırat önderliğinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerine verilen konsere Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör de eşlik etti.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseri sanatçılar tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA