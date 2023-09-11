Zülfü Livaneli'nin konserine Paloma Picasso'dan ünlü konuk
Sanatçı Zülfü Livaneli'nin Atina Herodion'daki konserine Pablo Picasso'nun kızı Paloma Picasso en önden izleyerek şarkılara eşlik etti. Livaneli ve Maria Farantouri birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Paloma Picasso, büyülendiği konserden çok zevk aldığını ve bir sonraki konseri de izlemek istediğini belirtti.
MustafaBarisDurak Medya'da yer alan habere göre sanatçı Zülfü Livaneli'nin ünlü konuğu yağan yağmura rağmen konseri sonuna kadar izledi.
Livaneli'nin Atina Herodion'daki konserine dünyaca ünlü ressam Pablo Picasso'nun kızı Paloma Picasso en önden izleyerek şarkılarına eşlik etti.
Maria Farantouri ile beraber sahne alan ünlü sanatçı birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi.
Herodion'daki konserden çok zevk aldığını, adeta büyülendiğini söyleyen Paloma Picasso sanatçının bir sonraki konserini yine izlemek istediğini belirtti.