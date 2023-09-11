Zülfü Livaneli'nin konserine Paloma Picasso'dan ünlü konuk

Sanatçı Zülfü Livaneli'nin Atina Herodion'daki konserine Pablo Picasso'nun kızı Paloma Picasso en önden izleyerek şarkılara eşlik etti. Livaneli ve Maria Farantouri birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Paloma Picasso, büyülendiği konserden çok zevk aldığını ve bir sonraki konseri de izlemek istediğini belirtti.