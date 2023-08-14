Zuhal Olcay Atatürk Parkı'nda muhteşem bir konser verdi
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Kalamış'taki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte Zuhal Olcay, eşsiz oyun gücüyle harmanladığı sahnesinde en özel şarkılarını seslendirdi. Konser sırasında doğum günü sürprizi yaşayan Olcay, duygusal anlar yaşadı.
Kalamış'taki Atatürk Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte muhteşem bir kalabalık karşısına çıkan Zuhal Olcay, eşsiz oyun gücüyle harmanladığı sahnesinde dünden bugüne en özel şarkılarını seslendirdi.
Sürpriz kutlama
Konserin ilerleyen dakikalarında ekibinin sahneye getirdiği doğumgünü pastalarını şarkılarını seslendirirken aniden fark eden Zuhal Olcay, duygusal dakikalar yaşadı.
Alkışlar ve izleyicilerinin "iyi ki doğmuşsun" tezahüratları arasında mumları üfleyen Zuhal Olcay, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat