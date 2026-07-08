Tiyatrocunun gösterisi büyük beğeni topladı

Zonguldaklı genç yetenek Ulaş Çağatay Sönmez, tek kişilik stand-up gösterisiyle Zonguldaklı sanatseverlerle buluştu.

İncivez Mahallesi'ndeki bir kafenin bahçesinde gerçekleşen etkinlikte Sönmez, Zonguldak yöresine ait tiplemeleri ve özellikle madencileri konu alan tiplemeleriyle izleyicilerden tam not aldı.

Genç yetenek Sönmez, gösterisinde sadece genel mizah ögelerine yer vermekle kalmadı; doğrudan Zonguldak'ın kalbine dokunan yerel gözlemlerini sahneye taşıdı. Kentin sosyo-kültürel yapısını, günlük yaşam pratiklerini ve yöre insanının kendine has üslubunu mizahi bir dille ele alan genç sanatçı, performansıyla büyük beğeni topladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı