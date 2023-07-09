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Zonguldak'ta Yağmur Altında Haluk Levent Coşkusu

Kültür Sanat Haberleri

Zonguldak'ta düzenlenen otuz ikinci baston ve kültür festivalinde gerçekleşen Devrek baston ve kültür festivali Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. 2 saatlik konserinin yarısında seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikayeleri ve sohbetiyle de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Zonguldak'ta yağmur altında Haluk Levent coşkusu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta düzenlenen otuz ikinci baston ve kültür festivalinde gerçekleşen Devrek baston ve kültür festivali Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıkan Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yağmura rağmen alanı dolduran kalabalık, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti. 2 saatlik konserinin yarısında seyirciler arasında dolaşarak şarkılarını söyleyen Haluk Levent, hikayeleri ve sohbetiyle de sevenlerine keyifli dakikalar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Sulucak - Kültür Sanat

Haluk Levent Zonguldak Devrek Kültür Sanat Haberler

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