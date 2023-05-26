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Zonguldak'ta Madenci Korosu konseri düzenlendi

Kültür Sanat Haberleri

Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Zonguldak'ta Madenci Korosu konseri düzenlendi. Madencilerin söylediği şarkılarla vatandaşlar coştu.

Madenciler bu kez yer üstünde hünerlerini sergiledi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Madenci Korosu konseri düzenlendi.

Sahil bandında düzenlenen konsere,Vali Yardımcıları Yıldırım Uçar, Mehmet Türk ve Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Kültür Truzim Müdürü Taner Dursun, AK Parti 28. Dönem Milletvekili Adayı Nejdet Tıskaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Madenciler söyledikleri bir birinden güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Vatandaşlarda Madencilerin söylediği şarkılara hep birlikte eşlik etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Kültür Sanat

Zonguldak Kültür Sanat Haberler

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