Zile Kalesi'nde Kaçak Kazıda Bulunan Mozaiğin Tarihi Önemi

Zile Kalesi Antik Tiyatrosu Kazı Başkanı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Tekin, Zile'nin tarihte önemli bir merkez olduğunun, kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaikle bir kez daha kanıtlandığını söyledi.

Tekin, AA muhabirine, milattan önce 47'de Roma İmparatoru Julius Sezar'ın, Zela Savaşı sonrası dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici (Geldim, gördüm, yendim)" mektubunu Zile'de yazarak Roma'ya gönderdiğini anımsattı.

Zile Kalesi yakınlarında yer alan antik tiyatrodaki kazıyı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle yaptıklarını belirten Tekin, çalışmaların 2022'den bu yana devam ettiğini söyledi.

Tekin, Zile'nin kadim ve zengin kültürel mirasa sahip önemli bir yerleşim olduğunu belirterek, "Zile'nin tarihine baktığımız zaman buranın Hitit Dönemi'ne kadar uzandığını ifade edebiliriz. Bu bağlamda söz konusu yerleşim, Hitit Dönemi'nde Anziliya, Antik Çağ'da Zela, bugün ise Zile adıyla kadim geçmişini isminde taşımakta ve yaşatmaktadır." diye konuştu.

"Mozaiğin, Roma Dönemi'ne tarihlenmiş olduğunu söyleyebiliriz"

Kaçak kazıda mozaiğin bulunduğu alanın antik tiyatro kazı çalışmalarına yaklaşık 200 metre mesafede olduğuna işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Bu mozaiğin, Zile'nin aşağı şehrindeki kalıntılarla ilgili olması gerekiyor. Zile'nin, antik tiyatrosuyla, kalesiyle, basamaklı tüneliyle, kaya mezarıyla ve günümüzdeki uzantısı Zile Panayırı olan Sakaia Festivali'yle Antik Çağ'da önemli bir merkez olduğu bilinmekteydi. Kaçak kazıda ortaya çıkarılan mozaik de bu durumu bir kez daha kanıtlamıştır. Mozaikle ilgili ayrıntılı bir değerlendirme henüz yapılmadı ancak mozaiğin, Roma Dönemi'ne tarihlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca mozaikte geçen 'tyrphe' kelimesinin ise rahat yaşam ve lüksü sembolize ettiğini ifade edebiliriz. Kazı çalışmaları, mozaiğin olduğu alana doğru genişletilirse Zile'nin tanıtılması ve turizme kazandırılması anlamında önemli bir unsur olacaktır."