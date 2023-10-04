Haberler ›› Kültür Sanat ›› Yüreğir Belediyesi Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı

Yüreğir Belediyesi Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı

Yüreğir Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda din görevlilerini ağırladı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Belediye Başkanı Kocaispir, katılımcılara teşekkür etti.