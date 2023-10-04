Yüreğir Belediyesi Camiler ve Din Görevlileri Haftası Programı
Yüreğir Belediyesi, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen programda din görevlilerini ağırladı. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Belediye Başkanı Kocaispir, katılımcılara teşekkür etti.
Yüreğir Belediyesince Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Belediyenin açıklamasına göre, Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ilçedeki din görevlileri ağırlandı.
Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, katılımcıların Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.
İl Müftüsü Mehmet Taşçı da programdan dolayı Kocaispir'e teşekkürler etti.
Kaynak: AA / Kültür Sanat