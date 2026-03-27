Yunus Emre Enstitüsü'nden Kültürel Hafıza ve Çağdaş Sanat Web Seminerleri

Yunus Emre Enstitüsü'nden Kültürel Hafıza ve Çağdaş Sanat Web Seminerleri
YUNUS Emre Enstitüsü, yeni bir web seminer serisi başlatıyor.

YUNUS Emre Enstitüsü, yeni bir web seminer serisi başlatıyor. 'Kültürel Hafıza, Çağdaş Sanat ve Uluslararası Temsil' başlıklı seminer serisinde, mitolojiden gastrodiplomasiye, musikiden müzeciliğe ve dijital sanattan tekstile uzanan nitelikli bir program yer alıyor.

Enstitünün yurt dışında görev yapan merkez koordinatörleri ve kültür-sanat sorumlularına yönelik hazırladığı kapsamlı seri ile kültürel diplomasi alanında güncel yaklaşımları merkeze alan bütüncül bir eğitim modeli tasarlanıyor. Eğitim modeliyle kurumun yurt dışındaki kültür merkezlerinde çalışan personelinin, görev yaptıkları ülkelerin kültürel ekosistemleri içerisinde Türk kültürünü çağdaş, çoğul ve nitelikli bir perspektifle temsil edebilmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Program içeriğinde Türk kültürünün tarihsel derinliği ve estetik çeşitliliği, çağdaş sanat üretimleri ile güncel kültürel yaklaşımlar birlikte ele alınarak gelenekselden çağdaşa, yerelden küresele uzanan güçlü bir anlatı çerçevesi sunulacak.

Yunus Emre Enstitüsü, hazırladığı program ile Türk kültürünün ve sanatının yaşayan özünü güncel eğilimlerin ışığında bir eğitim programına dönüştürmeyi amaçlıyor. İlk etapta kurumsal kapasite ile performansı ve etkinlik içeriklerini zenginleştirmek için Enstitü bünyesinde hizmet içi eğitim formatında yapılacak web seminerlerinin, ikinci etapta tüm ilgililerin katılımına açık bir şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

