Yunanistan'da bir markete giren Türk, gözlerine inanamadı

Yunanistan'da bir markete giden vatandaş, reyonları gezerken Türk tatlılarını neredeyse isim bile değiştirmeden Yunan tatlısı olarak satıldığını görünce gözlerine inanmadı. O anları kayda alan vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde kadayıfın "Kataifi", baklavanın "Baklavas", helvanın "Halva", lokumun "Lokumi" olarak yazılması dikkat çekti.