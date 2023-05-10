Yumurtalık'ta altyapı çalışması sırasında tarihi sütunlar bulundu

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında tarihi sütunlar keşfedildi. Çalışmalar durdurularak sütunlar koruma altına alındı ve Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde kanalizasyon ve su hattı çalışması sırasında tarihi sütunlar bulundu.

Yumurtalık ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kanal açarken tarihi sütunlar çıktı. Bunun üzerine çalışmalar durdurularak, sütunlar koruma altına alınarak Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Altyapı çalışmalarının Anıtlar Kurulu'nun vereceği karara göre planlanacağı bildirildi.