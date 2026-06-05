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Nasreddin Hoca Yozgat'ta Öğrencilerle Buluştu

Nasreddin Hoca Yozgat'ta Öğrencilerle Buluştu
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Eğitimci, yazar ve senarist Ertuğrul Kapusuz, Yozgat'taki Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk-Ortaokulu'nda canlandırdığı Nasreddin Hoca karakteriyle öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı. Fıkralar ve performansıyla büyük ilgi gören Kapusuz, öğrencilere milli ve manevi değerleri aktarırken, kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağladı.

Yozgat'ta Nasreddin Hoca, öğrencilerle bir araya geldi.

Eğitimci, yazar ve senarist Ertuğrul Kapusuz, Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk-Ortaokulu'nda canlandırdığı Nasreddin Hoca karakteriyle öğrencilere unutulmaz bir gün yaşattı.

Etkinlik kapsamında Nasreddin Hoca kıyafetiyle öğrencilerin karşısına çıkan Kapusuz, anlattığı fıkralar ve sergilediği performansla büyük ilgi gördü. Öğrenciler, Türk kültürünün önemli mizah ve bilgelik simgelerinden Nasreddin Hoca'nın kıvrak zekasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Program boyunca eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, fıkralar aracılığıyla milli ve manevi değerler konusunda da farkındalık kazandı. Geleneksel kültür unsurlarının yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilerin aktif katılımı dikkat çekti.

Okul yönetimi, kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sağlayan etkinlik nedeniyle Ertuğrul Kapusuz'a teşekkür ederken, benzer programların öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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