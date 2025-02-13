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Yozgat'ta Liseler Arası Tiyatro Festivali Başladı

Yozgat'ta Liseler Arası Tiyatro Festivali Başladı
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Yozgat Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Liseler Arası Tiyatro Festivali'nin ikincisi, Atatürk Anadolu Lisesi'nin 'Neşeli Dakikalar' adlı tiyatro oyunu ile başladı. Festival, yoğun ilgiyle karşılandı.

Yozgat Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Liseler Arası Tiyatro Festivali başladı.

Festivalin ilk gününde Atatürk Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanan "Neşeli Dakikalar" isimli 3 perdelik tiyatro oyunu, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tiyatro oyununu vatandaşların arasında izleyen Vali Mehmet Ali Özkan, tiyatronun sergilenmesinde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek başarı diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak ise tiyatro festivalinin başlaması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getirerek, öğrencilerin bu tür faaliyetlerle sanatsal yeteneklerini geliştireceklerine ve tiyatro aracılığı ile farkı bakış açısı kazanacaklarına değindi.

Altınkaynak, festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Kültür Sanat
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