Yozgat'ta bozayı ve yavruları görüntülendi
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Başçatak köyünde bir vatandaş, göndelen vadisi yakınlarında bozayı ve 3 yavrusunu cep telefonuyla kaydetti. Hayvanlar bir süre alanda dolaşarak çevreyi izledikten sonra gözden kayboldular.
Kaynak: AA / Sait Çelik