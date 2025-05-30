Yozgat'ın Peri Bacaları: Kadışehri Doğal Güzellikleriyle Dikkat Çekiyor

Yozgat'ın Peri Bacaları: Kadışehri Doğal Güzellikleriyle Dikkat Çekiyor
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Yozgat'ın Kadışehri ilçesindeki peri bacalarına benzer doğal oluşumlar, jeolojik süreçlerle biçimlenmiş hayvan figürlerini andıran tepelerle ziyaretçi akını bekliyor. Yerel muhtar, bölgenin turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Yozgat kendi peri bacalarıyla Nevşehir'e rakip olmak istiyor

YOZGAT - Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde bulunan ve peri bacalarını andıran tepeler keşfedilmeyi bekliyor.

Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyüne yaklaşık 500 metre mesafede bulunan doğal oluşumlu tepeler görenlerin oldukça ilgisini çekiyor. Jeolojik süreçlerle oluştuğu düşünülen tepeler, dikkatli bakıldığında çeşitli hayvan görüntülerini andırıyor. Deve, kaplumbağa, çocuk gibi şekillere benzetilen yükseltilerin farklı yapısı da göze çarpıyor. Bölgedeki oluşumun keşfedilmesi ve bilim insanları tarafından jeolojik sürecin belirlenmesi halinde bu tepelerin tıpkı Nevşehir'deki peri bacaları gibi ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.

"Burası Allah'ın bize lütfettiği bir doğa harikası"

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan peri bacalarına benzeyen tepeler hakkındaki ayrıntılara değindi. Aslan, "Burası köyümüze 500 metre uzaklıkta doğa harikası bir yer. Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Valiliğimize çağrımdır. Burası yetkililer gönderilerek araştırılsın. Bir sürü hayvan figürü var. Yakından baktıkça çok daha anlamlı objeler çıkıyor. İnsanlar bir heykeli görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar. Burası Allah'ın bize lütfettiği doğa harikası bir yer" dedi.

"Nevşehir'dekinin aynısı, yetkililer araştırmalı"

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Aslan, "Yetkililerin araştırmasını ve buranın turizme kazandırılmasını talep ediyorum. Deve, kaplumbağa, uyuyan çocuk, hayvan figürü var. Yetkililerin araştırması daha uygun olur diye düşünüyorum. İlk bakışta bir şey anlaşılmayabilir ama oturup incelediğinizde onlarca yüzlerce figür çıkıyor. Bizim amacımız Yozgat'ımıza buranın kazandırılmasını sağlamak. Nevşehir, Ürgüp Peribacalarının birebir aynısı. Köyümüze 500 metre. Ulaşım sorunu yok. Meraklı olanları ve tarihi araştırmacı olan herkesi buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MESUT SÜZENER - Kültür Sanat
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