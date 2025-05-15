Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti

Yönetmen ve Senarist Ali Özgentürk Hayatını Kaybetti
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80 yaşında hayatını kaybeden ünlü yönetmen ve senarist Ali Özgentürk'ün vefat haberi, kardeşi Nebil Özgentürk tarafından sosyal medyada duyuruldu. Özgentürk, Türk sinemasına önemli katkılarda bulunmuş bir isimdi.

YÖNETMEN, senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti. 80 yaşında ölen Özgentürk'ün vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yönetmen, senarist Ali Özgentürk hayatını kaybetti. 80 yaşında ölen Özgentürk'ün vefat haberini kardeşi Nebil Özgentürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Nebil Özgentürk paylaşımında, "Abim... Sinema yönetmeni Ali ÖZGENTÜRK'ü kaybettik.Gençliğinde tiyatrocu.. 50 yıldır da sinemacıydı.Simay ve Dünya'nın babasıydı.Başta, Hazal'ın, At'ın, toplamda 15 filmin yönetmeniydi.Selvi Boylum Al Yazmalım filminin de senaryo yazarıydı.Finalinde hayata "Sevgi emektir" diye söz bırakan Selvi Boylum'un.Çocukluğuma, ilk gençliğime ve meslek zamanlarıma fazlasıyla yön verdi, emek verdi.Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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