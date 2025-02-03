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Yolcu Taş Ustası, Atölyesinde Geçmişi Yaşatıyor

Yolcu Taş Ustası, Atölyesinde Geçmişi Yaşatıyor
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 'Yolcu' olarak anılan 70 yaşındaki taş ustası Mustafa Mermer, kendi müzesinde geçmişin değerlerini sergiliyor. 17 yaşından beri taş ve mermer işleyen Mermer, atölyesindeki aletlerle birlikte kitaplar ve tarihi objelerle dolu bir alan oluşturdu. Geçmişi hatırlatmak ve gençlere ilham vermek amacıyla bu mekanı açtığını belirten Mermer, ilçenin vatandaşlarını buraya davet ediyor.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde "Yolcu" olarak anılan 70 yaşındaki taş ve mermer ustası Mustafa Mermer, taşa şekil verme yolculuğunda kendisine eşlik eden aletleri atölyesinde ziyaretçilerle buluşturuyor.

İlçede taş, mermer ustalığı yapan Mermer'in, 4 ayda hazırladığı müzesinde kağnı arabası, buğday değirmeni, haşhaş ezme taşı, çeşme, demirci örsü, muhabbet köşesi, eski tarım aletleri ve okuma köşesinde kitaplar bulunuyor.

Taş ve mermer işlemeye 17 yaşında başlayan Mustafa Mermer, AA muhabirine, ilçede kendisine "Yolcu" dediklerini söyledi.

Yolculuk esnasında geleceğe eserler bırakmak istediğini belirten Mermer, "Tarihini bilmeyen bir millet pusuladan anlamayan bir kaptana benzer. Bu amaçla gençliğe, geleceğe eser olması için yorulmuş aletleri toplamayı düşündüm." dedi.

Müzesinin bir köşesini kitaplığa çevirdiğini anımsatan Mermer, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar kahvelerde boş durmasın diye, çocuklar, gençler ve yaşlılara kitapları dağıtırım, okurlar. Getiren getirir, getirmeyenin de canı sağolsun, onda bir eserim olur. Bir tarafı da muhabbethane yaptım. Burada oturur komşularla çay demler, sohbet ederiz. Ben taş ustası olduğum için çeşmeleri topladım, getirdim. Eski tarım aletleri de var, bulgur çekme değirmeni de var."

"İnsanların geçmişi hatırlaması için böyle bir yer yaptım"

Burayı ilçedeki vatandaşların gezdiğini dile getiren Mermer, "İnsanların geçmişi hatırlaması için böyle bir yer yaptım. Buraya herkes gelebilir. Buraya baktığım zaman kendimi yeniliyorum. Bazı vatandaşlar tarihi aletler bulduğu zaman getiriyor. Gün içerisinde bayağı bir insan ziyaret ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Kültür Sanat
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