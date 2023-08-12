Yıldız Tilbe, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda Hayranlarıyla Buluştu

Yıldız Tilbe, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta 13 bin seyirciye unutulmaz bir konser verdi. Ünlü sanatçı, hayranlarına hit şarkılarını seslendirdi.

Yıldız Tilbe, Kemerburgaz Kent Ormanı'ndaki YBY Woods'ta hayranlarıyla buluştu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, konser alanını dolduran 13 bin seyirci, ünlü sanatçının şarkılarına eşlik etti.

"Delikanlım" şarkısıyla konserine başlayan Yıldız Tilbe, aralarında "Ummadığım Anda", "Sana Dayanamıyorum", "Aşk Laftan Anlamaz Ki", "Kandıramazsın Beni", "Haberi Olsun" ve "Sana Değer"in de olduğu şarkılarını seslendirdi.

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