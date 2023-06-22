Yeni Türkü Marmaris'te unutulmaz bir konsere imza attı

Müzik hayatlarında 46. yılını geride bırakan Yeni Türkü grubu, Marmaris'te Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında unutulmaz bir konsere imza attı.

Kurulduğu günden bu yana Türk Pop Müziği'nin en önemli müzik gruplarından biri olan Yeni Türkü, Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Atatürk Meydanı'nda sahne aldı. Ücretsiz konsere çok sayıda sanatsever katıldı. Saatler 21.00'i gösterdiğinde Yeni Türkü klasikleşen şarkıları "Maskeli Balo" ile sahneye çıktı. Ardından Bana Bir Masal Anlat Baba, Vira Vira, Aşk Yeniden, Fırtına gibi sevilen eserlerini dinleyicilerle hep bir ağızdan seslendirdi.

Marmaris'te olmaktan büyük mutlu duyduklarını dile getiren grubun solisti Derya Köroğlu destekleri için Marmaris Belediyesi'ne, sponsorlara ve festival komitesine teşekkür etti. Konuşmasında Cumhuriyetin 100. yılına da işaret eden Köroğlu, "Atatürk'le, Cumhuriyet'le ve adaletle kalın" dedi. Grup yaklaşık 1 buçuk saat süren konseri İzmir Marşı'yla noktaladı.