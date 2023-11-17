Yazar Ayhan Demir, Tiran Kitap Fuarı'nda söyleşiye katıldı

Yazar Ayhan Demir, 2023 Tiran Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı. Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen programa ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı. Yazar, Arnavut ve Türklerin 100 yıldır ayrı haritalarda, sınırlarda ve farklı bayrak altında yaşamalarına rağmen aynı ruha sahip olduklarını vurguladı.

Yazar Ayhan Demir, 2023 Tiran Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşiye katıldı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen programa ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, araştırmacılar, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, söyleşinin açılışında bir selamlama konuşması yaptı.

Yazar Ayhan Demir, Arnavut ve Türklerin 100 yıldır ayrı haritalarda, sınırlarda ve farklı bayrak altında yaşamalarına rağmen yaptıkları her sohbette neredeyse aynı ruha sahip olduklarını hissettiklerini vurguladı.

Demir, "Bildiğimiz üzere asırlardır birlikte yaşadık ve sadece 100 yıldır ayrıyız. İlk bakışta 100 yıl çok uzun bir süre olarak görünebilir, ancak tarih sahnesinde sadece birkaç gün geçmiş gibi... Son 100 yıldır harita üzerinde ayrı yaşasak da bu yine de manevi anlamda bizi ayırmıyor." değerlendirilmesinde bulundu.

Kendisinin Arnavutça'ya da tercüme edilen "Balkan Defteri" kitabından bahseden Demir, şöyle konuştu:

"Balkan Defteri ismini özellikle seçtim. Kitap iki bölümden oluşuyor: kitabın ilk bölümünde Arnavut ve Boşnak edebiyatçı ve yazarların isimleri ve unvanları hakkında eleştirilerimiz var. İkinci bölümde ise yazarlar hakkında bilgilerin yanı sıra röportajlarımız da var."

Demir, "Osmanlı döneminden miras olarak ne kaldığını sorarsanız, bunun için üç şey söyleyebilirim. Birincisi; Osmanlı mimarisini temsil eden camiler. İkincisi; padişahlar. Üçüncüsü; klasik Osmanlı şiirleri. Padişahların da divan şiiri yazdığını düşünürsek geriye sadece iki tanesi kalıyor; camiler ve şiirler. Bunlar Türkler ve Arnavutların ortak mirasıdır." dedi.???????

15 Kasım'da başlayan 2023 Tiran Kitap Fuarı, 19 Kasım'da sona erecek.