Yaşlılar, Aile Yılı Etkinlikleri Kapsamında Denizli Kent Müzesi'ni Ziyaret Etti

Denizli'de 'Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde sosyal hizmetlerde kalan yaşlılar, Denizli Kent Müzesi'ni ziyaret etti. Etkinlik, huzurevi sakinlerinin toplumsal yaşamda merkezi bir konumda olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Pamukkale Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde huzurevi sakinleri Denizli Vosvos Kulübünün desteğiyle, vosvos minibüslerle müzeye götürüldü.

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, etkinlikle ilgile şunları kaydetti:

"2025 yılının 'Aile Yılı' olarak belirlenmesinin taşıdığı derin anlamla, yaşlılarımızın toplumsal yaşamda ne kadar merkezi bir konumda olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedik. Onların deneyimleri, anıları ve bilgelikleri, Kent Müzemizde sergilenen geçmişimizle mükemmel bir bağ kuruyor. Bu ziyaret, büyüklerimize vefa borcumuzu ödeme ve onların kültürel hayata katılımlarını destekleme çabamızın bir parçasıdır." d

