Haberler

Yaşamın Çizgileri Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Yaşamın Çizgileri' resim sergisi, ressam Doç. Dr. Reyhan Uludağ'ın 32 eserinin sergilendiği açılışla sanatseverlerle buluştu. Sergi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Grand Harilton Hotel'de gerçekleştirildi ve 12 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

"Yaşamın Çizgileri" resim sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu.

Grand Harilton Hotel'de açılan sergide İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, ressam Doç. Dr. Reyhan Uludağ'ın 32 eseri yer aldı.

Reyhan Uludağ, AA muhabirine, ağabeylerinin sanat ve tasarım eğitimi alması dolayısıyla resme çocuk yaşta ilgi duymaya başladığını, lise yıllarında ise bu ilgisini profesyonel olarak sürdürdüğünü anlattı.

Serginin Grand Harilton Hotel'den gelen teklifle hayata geçirildiğini belirten Uludağ, "Uzun süren bir çalışma süreci oldu. Otel bir galeri ortamı oluşturmak istiyordu, hem profesyonel hem de akademik yönü olan bir sanatçıyla başlamak istediler. Biz de bunu özellikle Cumhuriyet Bayramı'na denk getirdik." dedi.

Sergide 32 eserinin bulunduğunu aktaran ressam, "Birçoğu koleksiyonerler ile buluştuğu için şu anda sergide bulunanlar yaklaşık son bir yılda yaptığım eserler. Tabii ki bu resimlerin çıkışı çok çok eskilere dayanıyor. Tarzın, tekniğin çıkışı yıllar öncesine dayanıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Resimlerimde çizgi ögesi çok ön planda"

Uludağ, serginin temasının "Bana Çizgini Anlat" olduğuna işaret ederek, "Çünkü resimlerimde çizgi ögesi çok ön planda. Burada aslında izleyicilere 'Sizin çizginiz ne?' diyoruz. Resimlerdeki çizgilerde bazen İstanbul silüeti, bazen bir at, bazen bir balerin silüeti, bazen de soyut görseller çıkıyor. O yüzden izleyicinin sergiyi gezdikten sonra kendi çizgisini bulmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Eserlerinde "insancık" dediği figürlerin yer aldığını ve resimlerin birçok yerinde dolaştıklarını anlatan Uludağ, "O insancıkları logom olarak da kullanıyorum, onlar artık imzam haline geldi, benim vazgeçilmezim." ifadesini kullandı.

Eserlerinin sanatseverlerle buluşmasının gurur ve heyecan verici olduğunu vurgulayan Uludağ, "Bu benim 21. kişisel sergim, üçü yurt dışındaydı. Ama hepsi birbirinden heyecanlı ve farklı tatlar içeriyor. Çünkü mekanla resimlerin buluşması her defasında farklı bir tat çıkartıyor. Bu otelde resimlerimin olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü resimle mekan buluştuğunda enerjisi de farklılaşıyor." diye konuştu.

Açılışın ardından ressam Reyhan Uludağ, Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt'a eserlerinden birini takdim etti.

Daha sonra etkinliğe katılan davetliler, sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergi, Grand Harilton Hotel Sanat Galerisi'nde 12 Kasım'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Kültür Sanat
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
300 dairesi olan şarkıcı Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı

300 dairesi olan Emrah, sahnede hüngür hüngür ağladı
160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz

160 kilometre koşan sporcunun ayaklarının son hali inanılmaz
Dünyaca ünlü pizzacı şubelerini teker teker kapatıyor

Dünyaca ünlü pizza zinciri şubelerini teker teker kapatıyor
Erdoğan ve DEM Parti İmralı heyeti görüşmesinin saati belli oldu

PKK'nın "Türkiye" kararının ardından kritik görüşme! Saat belli oldu
Çöken binada enkaz altında kalan 5 kişinin kimlikleri belli oldu! Komşunun bir iddiası var

Enkazda kalan ailenin kimlikleri belli oldu, komşunun bir iddiası var
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e yazdığı not
İspanya'dan HÜRJET için 3.1 milyar euroluk onay! 30 yıl için imzalar atıldı

Avrupa ülkesi HÜRJET alıyor! 3.1 milyar euroluk onay verildi
Gebze'de enkazın başına gelen Kocaeli Valisi'ni zora sokan çıkış

Gebze'de enkazın başına gelen valiyi zora sokan çıkış
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.