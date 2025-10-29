Yaşamın Çizgileri Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

"Yaşamın Çizgileri" resim sergisi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda sanatseverlerle buluştu.

Grand Harilton Hotel'de açılan sergide İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı, ressam Doç. Dr. Reyhan Uludağ'ın 32 eseri yer aldı.

Reyhan Uludağ, AA muhabirine, ağabeylerinin sanat ve tasarım eğitimi alması dolayısıyla resme çocuk yaşta ilgi duymaya başladığını, lise yıllarında ise bu ilgisini profesyonel olarak sürdürdüğünü anlattı.

Serginin Grand Harilton Hotel'den gelen teklifle hayata geçirildiğini belirten Uludağ, "Uzun süren bir çalışma süreci oldu. Otel bir galeri ortamı oluşturmak istiyordu, hem profesyonel hem de akademik yönü olan bir sanatçıyla başlamak istediler. Biz de bunu özellikle Cumhuriyet Bayramı'na denk getirdik." dedi.

Sergide 32 eserinin bulunduğunu aktaran ressam, "Birçoğu koleksiyonerler ile buluştuğu için şu anda sergide bulunanlar yaklaşık son bir yılda yaptığım eserler. Tabii ki bu resimlerin çıkışı çok çok eskilere dayanıyor. Tarzın, tekniğin çıkışı yıllar öncesine dayanıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Resimlerimde çizgi ögesi çok ön planda"

Uludağ, serginin temasının "Bana Çizgini Anlat" olduğuna işaret ederek, "Çünkü resimlerimde çizgi ögesi çok ön planda. Burada aslında izleyicilere 'Sizin çizginiz ne?' diyoruz. Resimlerdeki çizgilerde bazen İstanbul silüeti, bazen bir at, bazen bir balerin silüeti, bazen de soyut görseller çıkıyor. O yüzden izleyicinin sergiyi gezdikten sonra kendi çizgisini bulmasını istiyoruz." görüşünü paylaştı.

Eserlerinde "insancık" dediği figürlerin yer aldığını ve resimlerin birçok yerinde dolaştıklarını anlatan Uludağ, "O insancıkları logom olarak da kullanıyorum, onlar artık imzam haline geldi, benim vazgeçilmezim." ifadesini kullandı.

Eserlerinin sanatseverlerle buluşmasının gurur ve heyecan verici olduğunu vurgulayan Uludağ, "Bu benim 21. kişisel sergim, üçü yurt dışındaydı. Ama hepsi birbirinden heyecanlı ve farklı tatlar içeriyor. Çünkü mekanla resimlerin buluşması her defasında farklı bir tat çıkartıyor. Bu otelde resimlerimin olması beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü resimle mekan buluştuğunda enerjisi de farklılaşıyor." diye konuştu.

Açılışın ardından ressam Reyhan Uludağ, Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt'a eserlerinden birini takdim etti.

Daha sonra etkinliğe katılan davetliler, sergiyi gezerek eserleri inceledi. Sergi, Grand Harilton Hotel Sanat Galerisi'nde 12 Kasım'a kadar görülebilecek.