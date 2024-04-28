Yargı dizisi her pazar akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İzleyenler, Yargı dizisinin canlı izleme linkini araştırıyor. YARGI CANLI İZLE! Yargı dizisi canlı izleme linki! Yargı hangi kanalda?

YARGI FİNALİ NE ZAMAN, KAÇINCI BÖLÜMDE OLACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3 sezondur yayınlanan dizi, bir değişiklik olmazsa mayısın son haftasında yayınlanacak olan 95. bölümle final yapacak.

YARGI KONUSU NEDİR?

Yargı, Ay Yapım imzalı, çekimlerine Eylül ayında başlanan olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun paylaşacağı dizi, Ali Bilgin tarafından yönetilecektir. Dizi, bir cinayetin cumhuriyet savcısı ve avukatın yollarını kesiştirmesiyle birlikte yaşanan olayları ele alır.

Bir cinayet vakasıyla yolları kesişen bir avukat ve bir savcının etkileyici hikayesinin anlatılacağı dizinin oyuncuları sete çıkmadan önce okuma provası için bir araya geldi. Son dönemde adlarından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncular Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun yanı sıra "Yargı"nın zengin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ilgaz ve Ceylin için kutlama zamanı!

Ceylin, Ilgaz'a evlilik yıl dönümlerinin ne zaman olduğunu sorar. Ilgaz'sa Ceylin'in sorusuna espirili bie şekilde üç kere evlendiklerini, hangisini sorduğunu söyler. Ilgaz, evlilik yıl dönümü kutlaması isteyen Ceylin'e unutulmaz anlar yaşatır.

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