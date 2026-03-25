Şanlıurfa'da yaralı halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Bir vatandaşın kırsalda bitkin halde leyleği fark etmesi üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bildirildi.

Ekiplere teslim edilen kuş, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.