Yalova'da Karadeniz Şenliği düzenlendi
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 3'üncü kez Karadeniz Şenliği düzenlendi. Şenlikte Karadeniz'in yerel sanatçıları sahne aldı, halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. El sanatları ve yöresel gıda ürünleri de satışa sunuldu.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 3'üncü kez Karadeniz Şenliği düzenlendi.
Hasanbaba Mesire Alanı'nda Çınarcık Belediyesi ve Çınarcık Genç Karadenizliler Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen şenliğe çevre illerden de katılım sağlandı.
Şenlikte Karadeniz'in yerel sanatçıları sahne alırken, şarkılar eşliğinde halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. Ayrıca el sanatları ve yöresel gıda ürünleri de satışa sunuldu.
Dernek Başkanı Murat Bayraktar, Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel'e kemençe hediye etti.