Yalova'da Karadeniz Şenliği düzenlendi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bu yıl 3'üncü kez Karadeniz Şenliği düzenlendi. Şenlikte Karadeniz'in yerel sanatçıları sahne aldı, halk oyunları ve horon gösterileri yapıldı. El sanatları ve yöresel gıda ürünleri de satışa sunuldu.