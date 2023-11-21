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Yahyalı'da Filistin Meselesi Konulu Program Düzenlendi

21 Kasım 2023 12:31 , Son Güncelleme: 12:32 Kültür Sanat Haberleri Abone Ol

Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi'nde Hamdi Oral Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 'Filistin Meselesi' programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmacılar, Filistin tarihini anlattı.