Wiener Klavier Quartett, Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler

Avusturya'nın klasik müzik topluluklarından Wiener Klavier Quartett, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

Avusturya Kültür Ofisi iş birliğindeki konser Tarsus St. Paul Anıt Müzesi'nde düzenlendi.

Konser öncesinde, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kemanda Katharina Engelbrecht'in, piyanoda Maximilian Flider'in olduğu, Magdalena Eber'in viyolayla, Jan Ryska'nın da çelloyla eşlik ettiği grup, Mozart, Saint Saens ve Strauss'un eserlerini seslendirdi.