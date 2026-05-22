Haberler

Şanlıurfa'da kadın kıyafeti tasarımı yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen 'Gelenekten Geleceğe Kadın Kıyafeti Tasarımı Yarışması'nda 20 kursiyer kıyafetlerini sergiledi. Birinciliği Yıldız Güve kazandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından "Gelenekten Geleceğe Kadın Kıyafeti Tasarımı Yarışması" düzenlendi.

Viranşehir Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı kurslarda eğitim alan 20 kursiyer tarafından hazırlanan kıyafetler, düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Yarışmanın jüri üyeliğini Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Nilgün Müjdeci, Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi Fatma Kaya ve Viranşehir Kaymakamlığı Proje Ofisi Koordinatörü Leman Ülkü yaptı.

Viranşehir Kaymakamı Kemal Ülkü, kursiyerlerin ortaya koyduğu çalışmaların başarılı olduğunu belirterek emeği geçenleri tebrik etti.

Viranşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Adnan Emre ise yarışmayla geleneksel motifleri modern tasarımlarla buluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Yarışmada birinci olan kursiyer Yıldız Güve ise hazırladıkları tasarım üzerinde yaklaşık 3 ay çalıştıklarını dile getirerek, destek verenlere teşekkürlerini iletti.

Program sonunda dereceye giren kursiyer ve usta öğreticilere çeşitli ödüller verildi.

Kaynak: AA / Reşit Dağ
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Letonya'daki 'saatlik koca' sistemi yanlış anlaşıldı! Gerçek bambaşka çıktı

"Saatlik koca" uygulaması ülkeye ilgiyi artırdı, gerçek bambaşka çıktı
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
İzmir'de çöp konteynerleri önünde 33 kedi ölü bulundu

İzmir'de vahşet: Çöp konteynerinin önünde 33 ölü kedi bulundu
Kırmızı bültenle aranan Umut Altaş ilk kez konuştu! Gülistan'ın neden öldürüldüğünü anlattı

Dosyanın kilit ismi ilk kez konuştu, cinayetle ilgili her şeyi anlattı
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti

Devlet hastanesinde çalışan hademenin maaşını duyunca inanamadı
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek

Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Özel'e desteğini ilan etti