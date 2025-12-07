Haberler

Venezuela'da Dünya Türk Kahvesi Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen etkinlikte Türk kahvesinin kültürel mirası ve sosyal hayattaki önemi vurgulandı. Etkinlikte konuşan yetkililer, Türk kahvesinin dostluğu pekiştiren bir sembol olduğunu belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Venezuela'da etkinlik düzenlendi.

Türk kahvesinin tarihsel kökeni, kültürel mirastaki yeri ve sosyal hayattaki öneminin tanıtılması amacıyla başkent Caracas'ta gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler, davetliler ve çeşitli kurumların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin kültürler arasında bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Nalbant, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Venezuela'da Türk dilini ve kültürünü tanıtırken, Türk kahvesi gibi değerlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada iki ülke arasındaki dostluğu, Türk kahvesinin eşsiz aromasına eşlik ederek pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da Türk kahvesinin yüzyıllardır Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Türk kahvesi; dostluğun, sohbetin ve misafirperverliğin simgesidir. 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' sözü, kahvenin bizim için sadece bir içecek değil, bir bağ ve gelenek olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra davetlilere, Türk kahvesinin tarihsel gelişimi ve sosyal hayattaki yerini anlatan kısa bir sunum yapıldı.

Sunumda, özellikle kız isteme törenlerinde damat adayına tuzlu kahve ikram edilmesi geleneği ilgi çekti.

Program, YEE öğrencilerinin Türk müziğinden eserler seslendirdiği mini konserle devam etti.

Konserin ardından geleneksel kumda Türk kahvesi pişirme yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Davetlilere, etkinlik sonunda Türk kahvesi ile revani, şekerpare ve lokum gibi geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Kültür Sanat
Son rapor korkuttu! Çernobil'e yapılacak her saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir

Oraya yapılacak tek bir saldırı, dünyayı felakete sürükleyebilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem!
86 yaşındaki Rüstem dede 50 yıldır sadece çay içip ve gofret yiyor

86'lık Rüstem dede 50 yıldır sadece 2 ürünle besleniyor
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
ABD'nin Alaska eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de 7 büyüklüğünde deprem!
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı

CHP'nin cezaevindeki belediye başkanı, acilen hastaneye kaldırıldı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...

Ünlü şarkıcı, eşine böyle sesleniyormuş: Koca kaplanı...
Japonya'da ayı saldırılarının sayısı 230'a ulaşarak rekor kırdı

Ülkenin başı ayılarla dertte! Önüne çıkanı öldürüyorlar
Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu

Komşuda korkutan deprem! Büyüklüğü belli oldu
Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu

Kumbarası para dolu ama gözyaşlarına boğuldu
Süper Lig kaynıyor! Çaykur Rizespor da hakem hataları sonrası kazan kaldırdı

Lig kaynıyor! Bir takım daha hakem hataları sonrası kazan kaldırdı
Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti

Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.