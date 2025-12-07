Venezuela'da Dünya Türk Kahvesi Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Venezuela'da etkinlik düzenlendi.

Türk kahvesinin tarihsel kökeni, kültürel mirastaki yeri ve sosyal hayattaki öneminin tanıtılması amacıyla başkent Caracas'ta gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler, davetliler ve çeşitli kurumların temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

YEE Koordinatörü Hasan Nalbant, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türk kahvesinin kültürler arasında bir köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Nalbant, "Yunus Emre Enstitüsü olarak Venezuela'da Türk dilini ve kültürünü tanıtırken, Türk kahvesi gibi değerlerimizi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün burada iki ülke arasındaki dostluğu, Türk kahvesinin eşsiz aromasına eşlik ederek pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da Türk kahvesinin yüzyıllardır Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Türk kahvesi; dostluğun, sohbetin ve misafirperverliğin simgesidir. 'Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır' sözü, kahvenin bizim için sadece bir içecek değil, bir bağ ve gelenek olduğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra davetlilere, Türk kahvesinin tarihsel gelişimi ve sosyal hayattaki yerini anlatan kısa bir sunum yapıldı.

Sunumda, özellikle kız isteme törenlerinde damat adayına tuzlu kahve ikram edilmesi geleneği ilgi çekti.

Program, YEE öğrencilerinin Türk müziğinden eserler seslendirdiği mini konserle devam etti.

Konserin ardından geleneksel kumda Türk kahvesi pişirme yöntemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Davetlilere, etkinlik sonunda Türk kahvesi ile revani, şekerpare ve lokum gibi geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.